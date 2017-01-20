李國毅霸氣強吻 連俞涵先吃泡菜
演員李國毅在戲劇「如朕親臨」霸氣強吻演員連俞涵，當天是在燒肉店拍攝吻戲，連俞涵笑說，看到好吃的泡菜，她忍不住吃好幾口，沒特別做任何吻戲事前準備。
台視、東森「如朕親臨」是李國毅、連俞涵、演員藍鈞天及房思瑜主演，劇情出現重大發展，劇中李國毅情不自禁強吻連俞涵，藍鈞天酒後與房思瑜發生一夜情。
談起拍攝強吻戲過程，連俞涵笑說，當天拍攝是在燒肉店內用餐，只注意桌上好吃泡菜，忍不住在拍攝過程連吃好幾口，沒特別設想要做任何吻戲事前準備。
李國毅表示，與連俞涵拍攝「如朕親臨」3個多月，已默契十足，一切非常自然，不需事前情緒準備，比較特別是強吻戲，非一般浪漫吻戲，要呈現劇中角色「王諾」霸氣一面。
藍鈞天飾演甜點主廚，一直耿耿於懷「不舉」問題，飾演婦產科醫生的房思瑜無意中發現這件事，兩人成為可聊心事的好友。劇中藍鈞天鬱悶多喝幾杯，醉到不醒人事，意外與房思瑜發生一夜情。
向來較少拍攝床戲的藍鈞天表示，一拿到劇本，看到會有床戲內容，回家就立刻向老婆報備，拍這場床戲時沒壓力；房思瑜說，為顧及藍鈞天好老公、好爸爸形象，拍攝前與他討論，要如何讓這場床戲能巧妙帶過又不失精彩。
房思瑜坦言過去拍床戲總有許多糾結畫面，但這次非常輕鬆，還笑稱是她拍戲以來最輕鬆的一場床戲，藍鈞天與房思瑜也異口同聲直喊「因為大家都是非常專業的演員，因此床戲一鏡到底完成拍攝」。1060120
(中央社)
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