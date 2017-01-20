春安首日展成效 竹縣警逮販毒集團
警方春節安全維護工作於19日正式展開，新竹縣警竹東分局立刻破獲販毒集團，逮捕郭姓主嫌等6人，訊後將依槍砲彈藥與毒品罪嫌移送偵辦。
新竹縣政府警察局竹東分局今天表示，為期15天的「加強春節期間安全維護工作」昨天晚間正式開始，分局偵查隊立刻破獲藏匿於五峰山區且擁槍自重販毒集團，為「加強春節期間安全維護工作」拉開序幕。
警方表示，去年底接連查獲多起山老鼠及毒品案件，經過不斷的跟監追緝及向上溯源，鎖定有多項毒品、槍砲等前科的55歲郭男涉有重嫌，展開跟監查緝。
警方指出，郭嫌平日多在外地流竄，近日藏匿於女友位於五峰山上的家中，本以為可以躲避查緝，殊不知因為警方早已掌握他的行蹤，並在春安工作首日將他與多名同夥一舉逮捕。
警方除了於郭男及周姓女友的家中查獲包括安非他命及海洛因等毒品外，另在周姓女友小兒子幼兒園的書包內查獲2把改造手槍及10多發子彈半成品。
警方調查，周女除了自己誤交損友，竟還拖自己母親一起沉淪毒海，讓警方不禁搖頭。
警方說，昨天深夜共帶回郭嫌為首共3名藥頭與3名藥腳，訊後將依槍砲彈藥與毒品罪嫌移送偵辦，後續也將會持續加強執法能量，希望讓民眾都能安心過年。1060120
(中央社)
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