甜美阿嬌P圖成網紅臉 「小姐貴姓」認不出

鍾欣潼P圖成網紅臉，連她自己都快要認不出。（圖／取材自鍾欣潼微博）

香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌），外型甜美、亮麗，是許多男粉絲心中的女神，親民的她時常在微博與粉絲互動，近日阿嬌則曬出一組美照，其中有一張P圖成網紅臉，連她自己都快要認不出，直呼「小姐 貴姓啊？」直率反應逗樂網友。

阿嬌在微博曬出美照，左右兩張分別是原圖和P圖後，只見P圖照眼睛明顯變大、下巴尖細，就連阿嬌自己都快要認不出，直呼「小姐 貴姓啊？」不過阿嬌原圖五官自然，也散發空靈氣息，周揚青也留言勸她不要再亂P圖了。

(中時電子報)