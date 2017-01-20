大學學測天氣太冷 一名考生鼻血流不止
大學學測第一節考國文，就發生有一名北區女姓學生在考前流鼻血不止，到醫院就診因而延誤應考時間，考量情況特殊，大考中心決議讓該名考生在試務辦公室應考，但與所有考生一樣在11點20分交卷，大考中心提醒考生，注意身體狀況，尤其近兩天寒冷，要加強保暖。
大考中心副主任沈青嵩表示，有一位北區考生在考試前發生流鼻血的情況，但經過試場醫務人員的診治後，仍然血流不止，因此在醫務人員和家長的陪同下，到大醫院就診，最後該名考生在10點左右回到考場。
沈青嵩說，按照試務規定，9點40分之後就不得再進場考試，不過考量該名考生情況特殊，且一開始就有向大考中心報備，因此仍決議讓該名考生到試務辦公室應考，但並未延長考試時間，至於國文科成績是否要採計成績，大考中心會將此個案提到到考試委員會做最終決議。
(中時)
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