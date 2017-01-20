台中後車頭發展協會鼓勵弱勢 辦歲末圍爐餐聚

我要評比

台中市後車頭發展協會理事長、市議員鄭功進（中），在歲末圍爐餐會與參與者同歡。（馬瑞君攝）

台中市後車頭發展協會今(20日)午舉辦歲末圍爐餐會，席開60桌，除了讓弱勢族群們提早過節吃圍爐飯外，同時也舉辦就業輔導園遊會，提供就業資訊給待業寒士，鼓勵他們盡早返回社會。

該協會理事長、市議員鄭功進表示，針對弱勢戶的救助，應從就學、就業雙管齊下，並結合產、官、學三方資源，才能根本解決問題，因而按慣例舉辦歲末餐會，並結合教育局、勞工局、社會局、台中國小等，提供就業資訊給弱勢族群。

角落微光協會是中台灣地區第一個獨立運作，扶持與訓練隱者(包含街友，中高齡失業者與獨居長者)重拾工作機會的社會企業，也到場徵才。他們表示，寒士們其實正是高風險族群，照顧好他們，等於減緩街友產生的速度。

而所謂角落微光的「隱者地圖」計畫，就是將幫助對象擴大到「非傳統街友」，他們就是一群「城市隱者」，由街友、經濟弱勢的單親媽媽、中高齡失業者、獨居老人等組成。

鄭功進指出，坊間多數寒冬送暖僅是一次性救濟，並無法真正改善問題。只有透過就業、培力課程的媒合，並從小養成正向積極的人生態度，才能事半功倍。

台中國小校長劉淑秋也指出，弱勢學生也應在能力可及的範圍內學習付出，如同今日前來用餐的學童也都提供手繪卡片來表示感謝之意。

(中時)