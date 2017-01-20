興航航權重分配 花蓮線不斷航

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復興航空去年11月22日無預警停航，政府指派華航集團接手興航國內航線至2月15日，民航局則展開航權分配，交通部長賀陳旦今表示，航權分配已告一段落，國內線不至於開天窗。據了解，花蓮線未來將有立榮航空加入營運。

民航局今日上午舉行70周年局慶，賀陳旦談到復興航空解散的影響時，指出興航航權分配初步告一段落，對國內最需要航空公司服務的地點和航線，不至於開天窗。

據悉，花蓮航線從2月16日起，除華信航空續飛之外，還有立榮航空加入營運。目前花蓮有台北－花蓮、台中－花蓮、高雄－花蓮等3條航線，究竟哪一條航線會易主換公司，交通部預計在下周宣布。

(中時)