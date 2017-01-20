下藥毒殺友人祖父 男判無期定讞

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苗栗縣男子姚承宏與吳姓友人缺錢花用，夥同吳男在吳男祖父飯菜中下藥、並以毛巾棉被加以悶死。最高法院今天判姚男無期徒刑定讞，吳男一審判刑18年未上訴已定讞。

這起逆倫弒親案發生在民國104年11月間，家住竹南鎮大埔里的男子吳家葳身為長孫，竟因缺錢花用，萌生歹念，趁其他家人出國旅遊期間，與有詐欺前科的友姚承宏毒殺祖父，謀取財物；兩人犯案後逃亡數日，終究在吳男祖父出殯前夕落網。

檢警調查，吳男染有拉K惡習，平日遊手好閒，為奪取祖父存款，主動向姚男提議，趁父母和姊姊赴日旅遊之際，在祖父飯菜中加入農藥或老鼠藥殺害以強盜財物，並於11月9日下手。

判決指出，案發當日，吳男先在祖父午餐的豆乾湯內摻入農藥，姚男一度擔心藥量不足，要求「再加一罐」，但因找不到其他農藥而作罷，等到吳姓老翁自田裡工作回到住處，用餐完畢回房間在躺椅上睡午覺，吳男竟又提議再以棍棒擊殺或毛巾悶死祖父。

兩人趁老翁午睡時，吳家葳先以毛巾壓覆在老翁臉上，老翁因尚未熟睡大力掙脫，姚男見狀連忙壓制老翁雙手及下半身，再將棉被遞給吳男包住老翁頭部直至氣絕。姚男取出老翁口袋新台幣8500元與吳男朋分，再與吳男赴郵局盜領老翁存款未果。1060120

(中央社)