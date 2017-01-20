張娜拉和2PM燦盛主演熱血主婦名偵探
韓國影視作品製片公司MSTAR MEDIA透露，歌手兼演員張娜拉和男團2PM成員燦盛將搭檔主演電視劇「熱血主婦名偵探」。
南韓「亞洲經濟」報導 ，經紀公司負責人透露，張娜拉在新劇「熱血主婦名偵探」中，飾演單身媽媽「宥真」一角，因喪夫後生計無著，「宥真」偶然間成為偵探「熙俊」（燦盛飾）的助手，這是她出道後首次挑戰演技飾演單身母親。
燦盛（黃燦盛）將在劇中飾演事不關己高高掛起的偵探「熙俊」一角。據製片公司介紹，「熙俊」外表勢利冷漠，但內心深處有一股正義感和難以忘懷的過去。
「熱血主婦名偵探」講述著生活艱苦的家庭主婦「侑真」在偶然間成了偵探「熙俊」的助手後發生的故事，以先拍完再播出方式製作的此劇集，將在南韓和海外同步播出。1060120
(中央社)
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