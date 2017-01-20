越向俄訂購6艘潛艦 交貨完成

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+越南2009年向俄羅斯洽購6艘基洛級潛艦，最後一艘今天運抵越南金蘭軍港，順利完成交貨。

這項軍購合約總額20億美元，除出售6艘潛艦外，俄羅斯還協訓越南官兵操作潛艦及提供必要設備等。

越南快訊新聞網站今天報導，被命名為「HQ-187巴地頭頓號（Ba Ria Vung Tau）」的第6艘潛艦，上午由專用起重船運抵越南慶和省（Khanh Hoa）金蘭軍港（Cam Ranh）。

報導指出，雙方相關部門再過幾天將舉行交接儀式，正式把這艘潛艦加入越南海軍服役，有助提升越南海上軍事力量。

越南向俄羅斯訂購的潛艦屬於「阿爾羅薩」（Varshavyanka）級636M型柴電潛艦，是俄羅斯基洛級的改良型，具噪音小、可遠距攻擊目標、難被偵測等特性。

這些潛艦排水量3100噸，下潛平均深度240公尺，最深可達300公尺，艦載52人，裝備魚雷發射管等武器，可執行淺水區反艦和反潛任務。

此前，越南海軍已編列分別被命名為「HQ-182河內號」、「HQ-183胡志明市號」「HQ-184海防號」、「HQ-185慶和號」和「HQ-186峴港號」等5艘潛艦服役。1060120

(中央社)