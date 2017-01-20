川普將就職 大典前愛國主義氣氛升騰

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在美國準總統川普生命中義意最重大時刻、就任第45位美國總統的前夕，他今天昂首闊步抵達華府。迎接他的是升騰的愛國主義，而他也保證團結美國。

法新社報導，川普（Donald Trump）駕臨華府標誌1場非凡卻又不太真實的白宮寶座爭奪戰告終。當他明天中午從總統歐巴馬手中接掌大位，美國將航向全新的未知領域。

70歲準總統川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘政府專機，從紐約飛抵華府附近的軍事基地後，下午依歷任準總統慣例，在華府出席多場就職前慶祝活動。

就職前音樂會在五彩煙火中劃下句點後，他對聚集林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前的數千名歡呼群眾說：「我們將團結我們的國家。」

川普又說：「我們要做到長達數十年不曾有人做過的事。改變就要發生了，我向各位保證。」

今天稍早，川普與共和黨籍國會領袖、準內閣首長和白宮職員午餐，然後又行色匆匆馳赴阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）與準副總統彭斯（Mike Pence）一起在無名戰士塚（Tomb of the Unknowns）前獻上花圈。

接下來，他又回到波多馬克河（Potomac River）的另一岸抵林肯紀念堂（Lincoln Memorial），瞻仰前總統林肯（Abraham Lincoln）的大理石雕像並致敬，並向群眾講話。

勞工階級感覺被檯面上政治人物遺忘，形成沛然莫之能禦的浪潮，他們的支持讓川普推倒選戰對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。川普提到：「這樣的運動從不曾發生過。」

他說：「喔，你們不會再被人遺忘，我們會翻轉這種局勢，會把工作機會找回來。」

川普稍後推文說：「謝謝你們今晚到林肯紀念堂共襄盛舉，非常特別的夜晚！我們將一起『讓美國再度偉大』！」

川普明天預定在最高法院首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）主持下，於當地時間上午11時47分在國會山莊（Capitol）階梯上宣誓就職，儀式將對全球實況轉播。天氣預報明天當地會下雨。（譯者：中央社何宏儒）1060120

(中央社)