男子開菲籍女子應召站 身材超過48公斤罰錢

高雄市三民二分局破獲外籍人蛇 集團，主嫌吳坤成與菲籍妻子移送法辦，法官裁定收押。（呂素麗翻攝）

高雄市三民二分局破獲外籍人蛇 集團，賣淫女子都是菲律賓籍，有舞者背景，個個身材、面貌佳。（呂素麗翻攝）

高雄市三民二分局破獲外籍人蛇集團，男子吳坤成透過菲律賓籍妻子，介紹菲籍舞者10人，以觀光護照到台灣，表明跳舞表演及陪酒，但舞者抵台後，吳氏夫妻扣留她們的護照及暫時居留證，集中住簡陋宿舍賣淫，以外籍船員、漁工、勞工為客源；老闆還設處罰條例，「體重超過48公斤或兩天穿同一件衣服」均罰500元，賣淫女個個身材曼妙。

警方調查，吳坤成（59歲）和菲籍妻子傑林新（43歲）結婚多年，傑女已取得台灣身分證，吳男在鹽埕區經營酒吧，透過妻子引進菲籍女子，這些女子在菲國都以跳舞為生，個個身材苗挑、面容姣好，身高在155公分至160公分，體重都在48公斤以下，當初吳男以幫她們辦手續免費到台灣，以致於每位女子一來台灣就欠吳男11萬多的債務。

警方表示，查獲的菲籍賣淫女郎均年約20出頭，有的在菲國已結婚生子，都有舞者背景，吳男當初告訴她們，來台只是表演跳舞，頂多陪酒；但陪酒1杯「賞大酒」400元，女子抽150元，如此，面對還債遙遙無期，吳男就哄帶騙鼓勵她們賣淫，她們就在半被迫的情況下下海賣淫，來台賣淫近1年。

警方指出，小姐們不接台客，以外籍船員、漁工及勞工為對象，1小時4500元，小姐拿2000元，吳男抽2500元，再給車伕1000元；賣淫2小時6000元，小姐分2600元，其他都交給吳男；警方說，生意好時，吳男1個月獲利3、50萬元，生意清淡也有10多萬的收入；而小姐1個月收入約5萬元。

警方表示，吳男為控制小姐，扣下她們的護照及暫時居留證，提供食宿，每月收取美金700元租金，約台幣21000元，住處卻十分簡陋，10人擠在約10坪的「宿舍」，每人只有一張床及1個內務櫃；平常也迫小姐到大賣場等公共場所分發名片攬客，主要客層為外籍勞工及漁工，她們只在接客時才有行動自由。

離譜的是，吳男還訂有「處罰條例」，規定賣淫女的體重不得超過48公斤，否則1天罰500元；另兩天穿同一件衣服被老闆娘發現，也罰500元。

警方說，菲籍女子被查獲時，多位問筆錄時都哭了，她們說，當初到台灣根本不知道要從事性交易。

吳男與妻子到案坦承介紹她們跳舞表演及陪酒，賣淫是她們個人行為，但是，吳男又承認月入30至50萬元，所以，警方認為，吳男間接承認仲介賣淫；訊後，將吳氏夫婦依人口販運防制條例、刑法妨害風化罪嫌移送法辦，檢察官訊後將兩人聲請羈押獲准，10名菲女則移送移民署等待遣返。

(中時)