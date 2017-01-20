W飯店命案 北檢下周三首度傳喚「土豪哥」

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台北地檢署偵辦W Hotel飯店郭姓女子猝死案，為釐清案情，將在下周三(25日)下午首度以嫌疑人身分傳喚訂房開趴的「土豪哥」朱家龍到案說明。

北檢偵辦本案，分成過失致死及毒品2部分，指派2檢察官分別偵辦，近日來已陸續約談曾參與開趴的相關人，並赴飯店就訊多名曾清掃過事發房間的房務員、2名飯店經理作證。

據了解，朱家龍案發後在警方詢問時，說他人在房內抽菸、看電視，否認參與一切；警訊後獲請回，未被移送北檢複訊；下周三北檢將首度傳喚朱家龍釐清疑點。

(中時)