翟神心太軟？前員工爆料呸他
「翟神」翟本喬創立的和沛科技1月初大裁員，翟本喬事後告白，燒錢真的燒太多，但心太軟，應該早2年就裁員精簡團隊。他的一名前員工在臉書加料披露翟本喬過度自信，不聽勸告行徑。
該名前員工在臉書表示，「去年此時，公司裡有多少人都勸他(翟本喬)不要過度擴編團隊」，但他「大氣一句，人才我們都要，我們都收，待遇保證從優。」完全無視鴻海曾多次暗示錢燒太兇。
該文並爆和沛「沒有任何一項產品穩定獲利超過3000萬」，產品定位？客戶在哪？沒人知道，管理漏洞百出；員工就連「問問題」，也會被嫌多餘。印證翟本喬自責「不是一個好的管理者和執行者，而且外務太多」其來有自。該員回憶去年聖誕節前夕，就是宣布裁員前10天，翟本喬隱瞞財務赤字事實，對著員工兼股東們說「絕對不需要擔心資金」，讓員工們「綁著夢幻的彩色氣球，輕飄飄的等著要起飛」，結果，裁員消息一出，夢幻氣球瞬間戳破。
事後，翟本喬在媒體說自己「心太軟」，指裁員「其實是晚了一點，我應該兩年前就開始了」，該員批「翟神」是上演悲劇英雄，網友竟「照舊讚賞鼓勵安慰拍拍，說這是責任勇氣與承擔。」令她感嘆民眾的無知超越想像。
(中時電子報)
文章來源：Maruko Huang臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。