翟神心太軟？前員工爆料呸他

翟本喬創立的和沛科技1月初大裁員，前員工在臉書直言裁員根本可預見！ (資料照片)

「翟神」翟本喬創立的和沛科技1月初大裁員，翟本喬事後告白，燒錢真的燒太多，但心太軟，應該早2年就裁員精簡團隊。他的一名前員工在臉書加料披露翟本喬過度自信，不聽勸告行徑。

該名前員工在臉書表示，「去年此時，公司裡有多少人都勸他(翟本喬)不要過度擴編團隊」，但他「大氣一句，人才我們都要，我們都收，待遇保證從優。」完全無視鴻海曾多次暗示錢燒太兇。

該文並爆和沛「沒有任何一項產品穩定獲利超過3000萬」，產品定位？客戶在哪？沒人知道，管理漏洞百出；員工就連「問問題」，也會被嫌多餘。印證翟本喬自責「不是一個好的管理者和執行者，而且外務太多」其來有自。該員回憶去年聖誕節前夕，就是宣布裁員前10天，翟本喬隱瞞財務赤字事實，對著員工兼股東們說「絕對不需要擔心資金」，讓員工們「綁著夢幻的彩色氣球，輕飄飄的等著要起飛」，結果，裁員消息一出，夢幻氣球瞬間戳破。

事後，翟本喬在媒體說自己「心太軟」，指裁員「其實是晚了一點，我應該兩年前就開始了」，該員批「翟神」是上演悲劇英雄，網友竟「照舊讚賞鼓勵安慰拍拍，說這是責任勇氣與承擔。」令她感嘆民眾的無知超越想像。

(中時電子報)