陳偉殷：一次不嫌多 爭取開幕戰先發

旅美棒球好手陳偉殷21日即將返美，備戰新球季，有機會連2年擔任開幕戰先發投手，對此，他說「現在大家都有機會，希望能爭取這次機會，一次不嫌多，越多越好」。

陳偉殷從去年10月底返台，近3個月的時間在台灣自主訓練、主持訓練營、出席代言活動，21日晚間即將搭機赴美。今天在台北電玩展的舞台，是他在台灣唯一穿馬林魚球衣亮相的活動。

陳偉殷在台灣這段時間，還沒有進牛棚，回美國之後，「慢慢加緊腳步，因為春訓報到之後，2到3個禮拜就要比賽，希望自己的腳步可以跟上」。

連續5年擔任棒球遊戲台灣區封面，陳偉殷也從金鶯球衣換成馬林魚，他說平常打電玩時，還是習慣用自己的球隊。跟實際比賽的差別？他說，「實際的比賽時，我看不到自己投球」。

陳偉殷爆料，旅美球員中林子偉打電玩第一名，「連電腦都可以被他電成那樣，我只是偶爾贏一場」。至於遊戲中的能力值滿意嗎？陳偉殷說，「畢竟那是別人對我的看法，我有感受到他們的青睞，我對自己是不會設限」。1060120

(中央社)