韓商遭綁殺案 旅菲台商：惡警就是黑道

我要評比

特派員看世界專欄談到菲律賓社會秩序，許多台商常半開玩笑地說，「菲律賓沒有黑道，因為壞警察就是黑道！」

菲律賓大約有16萬名警力，難免會有害群之馬，但多年來層出不窮的警察犯罪事件，以及一般百姓的親身經歷，使得警察「很黑」的形象深植人心。

去年10月18日，在馬尼拉以北約85公里的安格利斯市（Angeles），包括數名現職警察在內的8名男子，持偽造的拘捕令闖入53歲韓商Jee Ick Joo的家，以掃毒名義把他和女佣帶走。

事件於本月11日曝光。根據受害韓商妻子的敘述，以及監視器影片的佐證，這批凶神惡煞還開走了他們的高級休旅車，搜括了家中值錢物品。

不久，家屬就接到勒贖500萬披索（約新台幣358萬元）的電話，但付完贖金之後不見韓商歸來，對方又開口要求400萬披索。家屬要求提供韓商還活在世上的證據，但對方拿不出來，終於決定報案。

菲律賓國家調查局查出，原來韓商在被綁當天就已被嫌犯之一的3級警官桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）以鐵桿絞麻繩的方式勒斃，殺人後竟然還想繼續索錢。

通常在案件審理上，不見屍體就難以建立犯罪的事實。犯案集團身為警察，瞭解掩滅罪證的重要性，於是第2天就把韓商的屍體運到一家葬儀社火化，葬儀社員工供稱，骨灰被沖入馬桶。

深入調查發現，葬儀社老板竟是退休警官，曾與桑塔伊沙貝爾共事，火化韓商的代價是3萬披索外加韓商的高爾夫球具組。

調查局人員已於葬儀社內找出這套高爾夫球具組，而移民局資料顯示，葬儀社老板早已在韓商妻子報案當天飛往溫哥華。

桑塔伊沙貝爾供稱，除了參與綁架的8人之外，還有高階警官涉案，全案仍在持續擴大偵辦。

不肖警員對受害人栽贓，然後勒索金錢，菲媒現把此類惡行稱為「假掃毒真綁架」。

「恢復治安運動」負責人洪玉華披露，光是去年，大馬尼拉地區就發生了11宗此類事件，受害人全是中國大陸移民過來的新僑，「每個人都付了贖金」。

洪玉華說，「其中一案，執法人員臨檢受害人的商店，聲稱他在賣假貨，當店家拿出貨物證明時，警察還是沒收了這些貨，改口告他販毒。」

另一案，監視器拍到警察持受害中國大陸人的提款卡領錢。

由於擔心遭受報復，受害人全部不願報案，使得警方沒有處理的憑據。

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald de la Rosa）19日在記者會上坦承，「假掃毒真綁架」勾當可能行之已久。

事實上，在2009年前後，一名旅菲台商在馬尼拉的市場被數名警察臨檢，車上莫名其妙多出1小包安非他命，因此被帶回警局。家屬接到100萬披索的索款電話，向駐菲代表處求助，當時刑事局駐菲李警官立即與菲方對口單位聯絡，兩天後救出了這名台商。

同樣在數年前，另一名台商則在警方臨檢時，車上出現大麻被捕。這名台商指稱，大麻應是司機藏的，司機可能與警方串通。

不可否認，菲國警隊裏有許多好警察，2009年10月1名女台商在奎松市被綁，被警方反綁架大隊平安救出，綁匪之中有6人被擊斃，警方原封不動地歸還了尋回的贖金，讓獲救女台商非常感動。

然而，一小撮害群之馬就足以破壞整個組織的形象。菲國警察總長德拉羅沙去年11月在參議院聽證會上落下男兒淚說，「我不怪民眾對警察失去信心，因為就連我都不知道可以相信誰。」

但他說，「我會清洗警隊，即使賭上生命。」

菲律賓總統杜特蒂掃毒戰爭立意佳，但卻遭惡警濫權牟利，韓商為何被殺仍待調查，但此案讓外商人人自危。

要如何自保？中華民國駐菲代表林松煥提醒台商行事低調，勿炫富及出入不良場所，以免成為目標。

台商認為，要扭轉警隊形象，首先在諸如掃毒、反綁等敏感單位安插人手時，就要好好過濾，不應讓有不良紀錄的警員滲透；其次是提高警員待遇與福利，再來就是萬一不幸受害應勇敢向可靠單位報案求助，以免惡警食髓知味，一再犯案。

杜特蒂多次在公開演說中警告不肖警察，特別是涉毒警察。他矢言會整頓警隊。這不是件容易的工作，台商說，「杜特蒂有6年任期，希望在他卸任時可以看到成果。」1060120

(中央社)