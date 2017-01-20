18趴走入歷史 林萬億：制度合理必要手段

身兼年金改革委員會副召集人、行政院政務委員林萬億今天表示，2017年金改革方案不是大鍋飯或共產黨，逐年讓18趴走入歷史，也是制度合理化必要的手段。

年金改革國是會議1月22日登場，監督年金改革行動聯盟當天將動員25萬人上凱道抗議？林萬億上午出席立法院民主進步黨團政策小組會議前受訪表示，希望回到議場理性討論，昨天已把相關法案與草案公布，如果對不同職業別有意見，樂於逐項討論，找到讓大家更滿意的方案。

他表示，每一種職業別與年齡層對不同議題、條件設定、目標都有不同期待，須要有更多溝通，樂於與外界不斷溝通、協調，達到更合理的改革方向。

軍人年金部分是否一起處理？林萬億說，過完農曆年之後，會幫軍人開一次類似座談會或研討會，國防部已找到若干草案，也向總統蔡英文報告過，退輔會也提出一些想法，已分別討論，過年後會把軍人相關版本提出盡快凝聚共識後再公開。

被問軍人18趴也要刪？林萬億說，這部分沒有討論到每個細節，都會列入未來規劃期程內。

林萬億澄清，公務人員協會理事長李來希說「一體適用給付額度」的說法不正確，所得替代率相同，給付水準還是不同，高低薪還是會有差別，並不是所謂大鍋飯或是共產黨，沒有這樣的規劃。

他進一步說， 至於「繳多」是未來的人隨著費率的調高，的確會有逐年微調的可能性；「領少」必須承認，過去超高的所得替代率導致財務缺口不斷擴大，應該適度調整。

「18趴優惠存款逐年降下來」林萬億說，這是配合過去因為待遇偏低導致用18趴優存利率幫助退休或退伍的軍公教人員維持生活水準，民國69年之後薪資逐步調高，47年當年銀行利率17趴，用24趴利率補足，隨著利率不斷調降，的確應該讓18趴回到常態，逐年讓18趴走入歷史，也是制度合理化必要的手段。1060120

(中央社)