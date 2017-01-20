感受春節氣氛 移民署邀新住民參與

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春節將至，移民署為了讓新住民體驗傳統春節文化，今天在台灣工藝中心台北分館邀請30多名新住民及其子女，一起學做守歲雞年造型蠟燭。

台灣新住民來自不同國家，有些國家雖然也有春節，但習俗跟台灣大大不同，移民署希望讓新住民融入在地，體驗真正台灣的春節活動，除了邀他們手做造型蠟燭，也帶來異國料理一同分享。

泰國籍新住民陳瑪琍帶著粽子前來慶祝，讓大家覺得恨奇怪，她笑說，在泰國傳統過年或佳節是要吃粽子的，有飲水思源、懷念祖先之意，祈求祖先保佑，來年會更好。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，傳統過年要全家整晚守歲，這次和工藝中心合作，教新住民製作新年守歲創意蠟燭，是想讓他們體驗台灣傳統新年，並藉此向大家預祝「雞祥如意」。1060120

(中央社)