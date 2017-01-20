國內航權分配拍板 年後不怕開天窗

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復興航空解散，國內航權分配成難題，民航局昨天邀集業者開會協調，交通部長賀陳旦今天透露，航權分配已經拍板，年後國內線不怕開天窗。

興航無預警解散，原有的國內線航權將重新分配，民航局昨天邀集業者召開協調會，賀陳旦今天在民航局70週年局慶上表示，和業者協調過程順利，春節過後國內航線不會開天窗。

民航局也表示，和業者開會過程順利，許多航線依然是瘦肉綁肥肉，以增加對業者的誘因，目前已經呈報交通部，預計下週就會對外宣布航權分配結果。

據了解，目前由華信航空營運的花蓮航線將有變化，未來台北花蓮可能由立榮執飛，台中花蓮則由華信執飛。1060120

(中央社)