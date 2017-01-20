國內航權分配拍板 年後不怕開天窗
復興航空解散，國內航權分配成難題，民航局昨天邀集業者開會協調，交通部長賀陳旦今天透露，航權分配已經拍板，年後國內線不怕開天窗。
興航無預警解散，原有的國內線航權將重新分配，民航局昨天邀集業者召開協調會，賀陳旦今天在民航局70週年局慶上表示，和業者協調過程順利，春節過後國內航線不會開天窗。
民航局也表示，和業者開會過程順利，許多航線依然是瘦肉綁肥肉，以增加對業者的誘因，目前已經呈報交通部，預計下週就會對外宣布航權分配結果。
據了解，目前由華信航空營運的花蓮航線將有變化，未來台北花蓮可能由立榮執飛，台中花蓮則由華信執飛。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。