陸人口總量13.82億 平穩成長
中國大陸國家統計局今天公布，2016年底中國大陸總人口13億8271萬人，比2015年底增加809萬人，其中，城鎮人口占總人口比重57.35%。
大陸國務院新聞辦公室今天舉行2016年國民經濟運行情況記者會，公布大陸經濟成長、人口總數等統計數字。大陸國家統計局局長寧吉(吉吉)說，2016年中國大陸人口總量平穩成長，城鎮化率繼續提高。
寧吉(吉吉)指出，若從性別結構看，男性人口7億815萬人，女性人口6億7456萬人，總人口性別比為104.98（每百名女性相對的男性數）。
在出生率方面，2016全年出生人口1786萬人，比上年多增131萬人，人口出生率為千分之12.95；死亡人口977萬人，人口死亡率為千分之7.09；人口自然成長率為千分之5.86，比上年提高0.9個千分點。
從年齡構成看，16周歲以上至60周歲以下（不含60周歲）的勞動年齡人口9億747萬人，占總人口的比重為65.6%；60周歲及以上人口2億3086萬人，占總人口的16.7%；65周歲及以上人口1億5003萬人，占總人口的10.8%。
從城鄉結構看，城鎮常住人口7億9298萬人，比上年底增加2182萬人；鄉村常住人口5億8973萬人，減少1373萬人。城鎮人口占總人口比重（城鎮化率）為57.35%。
另外，全大陸人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）2.92億人，比上年底減少203萬人，其中流動人口2.45億人，比上年底減少171萬人。1060120
(中央社)
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