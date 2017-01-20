學測考生流鼻血緊急就醫 辦公室應考
大學學測今天首日考試，大考中心表示，有考生在考前流鼻血，緊急就醫，治療後回來後安排到試務辦公室應考，成績是否計算將提報考試委員會討論。
106學年學科能力測驗今天舉行第一天考試，缺考率為1.26%，比105學年略低。
大學入學考試中心處長黃璀娟表示，北區一名女考生在國文考試前突然身體不舒服並流鼻血，一時止不住，因此考區讓學生緊急前往醫院治療。
根據試場規則，考試開始20分鐘後不能再進場，黃璀娟指出，考生約10時初回考區，考量特殊狀況，安排考生在試務辦公室繼續應考，但收卷時間未延長，至於成績是否納入計算，將提報考試委員會討論。1060120
(中央社)
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