台北燈節春節後北門登場 小提燈免費拿
台北市觀傳局今天宣布，台北燈節2月4日在北門登場，11日有「西城嘉年華大遊行」，當天有8公尺媽祖花車，此外，4日也開始發放「舞動奇雞」小提燈，共11萬2000盞免費索取。
觀光傳播局表示，台北燈節將在2月4日至12日登場，11日舉辦的「西城嘉年華大遊行」，當天會推出高達8公尺西門町守護神媽祖的花車，整個遊行陣容將創下西區史上最大踩街規模。
「舞動奇雞」小花燈也會在4日及5日開始發放，除主展場外，12個行政區也開放給民眾索取小花燈，共11萬2000盞。觀傳局長簡余晏說，台北燈節主展場鄰近西門町、城中、北門相機商圈和後火車站、台北地下街商圈，相關資訊可至「台北旅遊網」查詢。
至於交通部分，台北市公共運輸處表示，配合「2017台北燈節」活動，公車路線會配合調整，4日下午4時至晚間8時30分的開幕儀式、12日下午5時至晚間9時30分閉幕儀式，取消「西門市場（成都）」及「西門市場（漢中）」2站位，有13線公車改道。
公運處說，「2017台北燈節」踩街遊行，11日中午取消「中華路北站」等14站位，有37線公車會改道。
台北市交通局表示，往年賞燈人潮從晚間6時至晚間8時為高峰，活動周邊道路交通易壅塞，活動主展演區及開閉幕儀式皆在西門紅樓，元宵節當天也會有花車大遊行，為疏解燈節周邊道路交通，附近路段從31日開始管制。
交通局建議民眾避開遊行路段，尤其是2月4日、12日的開閉幕及11日的大遊行；活動展區位於捷運北門站和西門站間，呼籲民眾搭大眾運輸至燈節賞燈避免開車。1060120
(中央社)
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