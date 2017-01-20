專接陸客參訪團 聯華旅行社停業

年關將至，又有旅行社停業。觀光局今天證實聯華旅行社跳票新台幣94萬元，已經申請停業，負責人將於下週出面處理；旅行公會則表示，聯華旅行社多接待參訪團，對消費者衝擊小。

陸客持續縮減，旅行社難生存，一家專門接待陸客的聯華旅行社今天傳出倒閉消息，電話也不通，觀光局表示，該家業者在去年10月就申請停業，跳票94萬元，已連絡上負責人，業者承諾在下週出面處理後續。

觀光局業務組長賴炳榮表示，目前掌握聯華旅行社主要接待的是政府參訪團或是企業踩線團，而非接待一般消費者，對消費者衝擊有限，不過仍會要求品保協會介入協調。

台北市旅行公會理事長吳志健也說，聯華旅行社客源以參訪團為主，陸客縮減後參訪團明顯減少，但由於一般消費者少，因此衝擊小，如果真的有消費糾紛，品保協會也會有履約保證，不用擔心求償無門。

面對陸客縮減，吳志健也表示，公會將持續掌握各家旅行社營運狀況。1060120

(中央社)