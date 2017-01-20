年改遭疑傷勞工 陳副總統再上火線澄清

我要評比

昨天公布年金改革草案，被質疑重傷勞工的副總統陳建仁今天說，勞工保險費率不是一下子提高到18％，如果每年調升0.5個百分點，以投保薪資新台幣3萬元而言，每月保費增30元。

總統府昨天公布的年金草案，勞保費率法定上限將提高為18％。費率自民國107年起每年調升0.5個百分點，於112年檢討是否與勞工退休金整併。如果沒更佳方案，且經精算未來20年保險基金餘額不足以支應保險給付，其後每年繼續調高1個百分點到上限18％（117年）。

陳副總統今天在總統府舉行記者會表示，媒體報導稱勞保費率要從現有9.5％調到18％，但沒講明時間，「要調也要有10年的時間，才會調到那裡」，何況112年還要再次檢討。

「大家不要緊張」，陳副總統說，沒有要在很短時間內從9％調到18％，「沒有這一回事」；從107年起每年調升0.5個百分點，112年檢討，如果檢討沒辦法改進，才會每年調升1個百分點，調升到18％。

陳副總統表示，媒體報導稱勞資政負擔比例會從現在勞方20％、政府10％、資方70％，改成勞資各50％，「這是完全錯誤的消息，我們沒有要改勞資政這三方比例，仍然維持資方70％、勞方20％、政府10％」。

至於每年勞保費率調整0.5個百分點對勞工的影響，陳副總統舉例說，投保薪資3萬元勞工，每月增加保費30元，1年增加360元，以目前勞工每個月要繳570元，未來如果費率調升0.5個百分點，每月要繳600元。

另外，媒體報導指如果每年調0.5個百分點，資方會付出500多億元，陳副總統表示，這是完全錯誤訊息，如果現在從9.5％增加0.5個百分點到10％，資方每年增加負擔金額是95億元，而政府府共付出233億元，就可使整個勞保用盡年限從現在116年延到125年。

陳副總統說，調整循序漸進，大家都可承受，也聯絡10大工會，工會團體都同意；聯絡6大工商團體，有4個工商團體表示知道這個案子，會在國是會議表達意見，另有2團體可接受。

媒體追問，外界覺得對勞工砍得有點多，變成刀刀見骨？

勞動部長郭芳煜說，大家可能會認為勞工是不是要多繳、少領、晚退，其實這三種情形在勞工部分不會發生，所得替代率沒變動，晚退更不會，絕不會有刀刀見骨情形，可能是外界有點誤解。1060120

(中央社)