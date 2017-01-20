段宜康：若自私自利續抗改革 絕不讓步

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民主進步黨籍立法委員段宜康今天表示，民進黨提出的年金改革方案已是和緩改革，如果那些得到國家最多照顧、卻自私自利、厚顏無恥的人還在對抗改革，「我們絕對不會讓步」。

民進黨政策委員會執行長段宜康、民進黨籍立委劉世芳、鍾孔炤與李麗芬上午在民進黨立法院黨團舉行記者會，段宜康表示，年金改革預計要將勞工保險費率從9.5％提高到18％，外界指是勞工的18％薪資要提撥，這是錯誤資訊。

他說，這個改革方案是逐年提撥，且勞工負擔20％，以投保薪資新台幣4萬元計算，現在每月要繳760元，民國117年調到18％需繳保費是1440元，聳動稱18％都算給勞工，會造成勞工恐慌。

段宜康表示，年金改革各方送出修法草案，最後決定權在立法院，民進黨提出的方案兼顧早期退休者、回應要求世代正義聲音、希望推動各不同職業類別退休制度衡平。

他說，無法提出讓大家都滿意的制度，但有自信這個制度考慮最周全、社會衝擊降到最低，如果那些得到國家最多照顧、還在絕食、自私自利與厚顏無恥的人，還在對抗改革，「我們絕對不會讓步」。1060120

(中央社)