澳網》大威打法如猩猩？ ESPN記者道歉

大威廉絲次輪6比3、6比2擊敗沃吉莉。(美聯社)

美國ESPN網球主播阿德勒(Doug Adler)，19日澳網轉播中以「猩猩般打法」形容前球后大威廉絲(Venus Williams)惹議，20日阿德勒道歉，澄清自己並非是以「猩猩」來形容大威侵略性打法，而是發音類似的「游擊隊」。

大威次輪6比3、6比2擊敗沃吉莉(Stefanie Voegele)挺進第3輪，但主播阿德勒在沃吉莉一發失手時說道，「你可以看到大威將會發揮猩猩效應(gorilla effect)，挑戰對手。」如此發言迅速在社交媒體推特上引發爭議。

不過記者阿德勒事後否認以猩猩形容，澄清一切是發音引起誤會，自己所言是「游擊隊」而非猩猩，為自己用詞不當道歉，且重申對大威的敬佩，「她是偉大的冠軍，我也尊重她的偉大成就。」

ESPN也隨即發布聲明稿，宣布取消阿德勒接下來所有澳網轉播，「澳網轉播，阿德勒應該更謹慎選擇用詞，他為此深感歉意，我們也立刻撤銷他接下來所有澳網轉播工作。」

(中時電子報)