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國文選擇題 考生：白話文比重高

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學測首日 考生寒冷應試
106學年大學學科能力測驗20日登場，全國有12萬8759名考生報考，受大陸冷氣團影響，考生戴口罩、手套、圍巾進入考場應試。圖為桃園考場。(中央社)

大學學測今天登場，第一科考國文。考生認為，今年選擇題白話文比重比較重，文章也偏長，考驗學生閱讀能力。

延平中學考生孫曉涵表示，選擇題白話文多，但部分閱讀測驗文章偏長，需要花時間閱讀，整體感覺起來比模擬考、去年大考簡單。其中，她比較印象深刻的是，今年「修辭」考得少。

台北市中崙高中學生陳奕豪說，選擇題白話文多，但並不意外，因為考前就知道近幾年出題趨勢是如此。同校考生徐嘉揚則說，考白話文就不是在考驗學生的國學能力，而是對文章的理解能力，整體而言算是中間偏易。

(中時)

關鍵字：白話文選擇題閱讀能力學生
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