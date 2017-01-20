國文選擇題 考生：白話文比重高
大學學測今天登場，第一科考國文。考生認為，今年選擇題白話文比重比較重，文章也偏長，考驗學生閱讀能力。
延平中學考生孫曉涵表示，選擇題白話文多，但部分閱讀測驗文章偏長，需要花時間閱讀，整體感覺起來比模擬考、去年大考簡單。其中，她比較印象深刻的是，今年「修辭」考得少。
台北市中崙高中學生陳奕豪說，選擇題白話文多，但並不意外，因為考前就知道近幾年出題趨勢是如此。同校考生徐嘉揚則說，考白話文就不是在考驗學生的國學能力，而是對文章的理解能力，整體而言算是中間偏易。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。