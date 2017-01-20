學測國文作文「關於經驗的N種思考」考生：要有個人想法
去年學測國文作文考「歪腰郵筒」引發討論，考生、老師反應兩極，有人認為靈活，有人則認為缺乏價值。今年學測國文作文題目「關於經驗的N種思考」，考生則普遍認為好發揮。
題幹中提到，無論「有經驗」或「無經驗」，其實各有利弊，希望考生結合例子與看法寫成作文。北市中崙高中學生葉哲和說，他看到107課綱微調新聞十分有感，過去課綱都由有經驗的專家學者負責製定，後來首次加入沒有經驗的高中生，雖然沒經驗，但也許可以帶入不同觀點或火花，「希望藉著時事入文，讓閱卷老師眼睛一亮。」
中崙高中學生江品萱則表示，今年非選擇題既要求學生要有理解文意的能力，同時也要有個人想法。例如作文「關於經驗的N種思考」，應該要有自己的經驗以及對名人經驗的理解，而非選擇題第一題則要分析嚴長壽的文章。
非選擇題第一題則考〈虯髯客傳〉，要求考生閱讀文章後，分析李靖的情緒變化、紅拂女如何運用說話技巧使李靖接受她的投靠。延平中學考生孫曉涵認為，此篇文章是課文內容，只要有準備到，作答並不困難。
(中時)
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