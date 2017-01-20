學測國文作文「關於經驗的N種思考」考生：要有個人想法

106學年大學學科能力測驗20日登場，全國有12萬8759名考生報考，受大陸冷氣團影響，考生與陪同親友戴口罩、手套、圍巾進入考場。圖為桃園考場。(中央社)

去年學測國文作文考「歪腰郵筒」引發討論，考生、老師反應兩極，有人認為靈活，有人則認為缺乏價值。今年學測國文作文題目「關於經驗的N種思考」，考生則普遍認為好發揮。

題幹中提到，無論「有經驗」或「無經驗」，其實各有利弊，希望考生結合例子與看法寫成作文。北市中崙高中學生葉哲和說，他看到107課綱微調新聞十分有感，過去課綱都由有經驗的專家學者負責製定，後來首次加入沒有經驗的高中生，雖然沒經驗，但也許可以帶入不同觀點或火花，「希望藉著時事入文，讓閱卷老師眼睛一亮。」

中崙高中學生江品萱則表示，今年非選擇題既要求學生要有理解文意的能力，同時也要有個人想法。例如作文「關於經驗的N種思考」，應該要有自己的經驗以及對名人經驗的理解，而非選擇題第一題則要分析嚴長壽的文章。

非選擇題第一題則考〈虯髯客傳〉，要求考生閱讀文章後，分析李靖的情緒變化、紅拂女如何運用說話技巧使李靖接受她的投靠。延平中學考生孫曉涵認為，此篇文章是課文內容，只要有準備到，作答並不困難。

(中時)