Bailder賽首輪T34 潘政琮2017爭首場晉級

潘政琮首輪並列第34，本季可望首場晉級。(美聯社資料照)

潘政琮在2017年個人第2戰Career Bailder挑戰賽首輪，恢復正常水準，揮出4鳥1柏忌69桿(-3)，並列第34，21日次輪爭2017年首場晉級。

美國左撇高手米克森，這場比賽展開個人2017年球季，首輪打出68桿並列第25，他表示，這場比賽球技有點生疏，不過擊球觸感很好，超乎原來預期。他在2002年與2004年巔峰狀況贏得2屆冠軍，去年獲得並列第3。

美國25歲新人鮑茲利，這場比賽之前只打5場美巡，這是他美巡生涯第6戰，結果首輪包括1隻老鷹在內，飆出64桿(-8)，其中在收尾洞(球場第九洞)抓到12呎1推小鳥，讓他從領先群中脫穎而出，以1桿之桿首度在美巡位居榜首，並列第2選手共有4人。

這場比賽前3輪分別在3個場地舉行，潘政琮首輪打LQ球場，這輪4個5桿洞其中3洞抓到小鳥，成為交出69桿關鍵。

他上周在2017年首戰SONY公開賽不適應夏威夷的百慕達果嶺，前兩輪因推桿不順分別打出71、68桿(-1)，最終以高達晉級線2桿無緣晉級。

(中時電子報)