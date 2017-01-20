低溫當心爆血壓 醫師提醒：血壓失控估增5成

強烈大陸冷氣團南下，北部低溫10度。（本報資料照片）

強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局今發布低溫特報，中部以北，今白天最高溫僅14~16度，入夜後將降至11度，中部以南今、明的日夜溫差更高達10度，到了周日，全台幾乎都會降到10度。醫師提醒，面對近10度、以及溫差達10度的天氣，估計失控情況將增加近5成，若有胸悶、喘不過氣、血壓居高不下者，應儘早就醫調整藥量。

台大醫院北護分院院長黃國晉強調，天冷會造成血管收縮，故冬天本就是高血壓患者、血壓易失控的季節，加上許多人天冷愛吃火鍋，一不小心就攝取過多鹽份，也易使血壓出問題；他評估，經過這波「低溫僅10度、或溫差達10度」的強烈冷氣團，門診恐增加5成的血壓失控患者。

氣象預報員徐仲毅表示，中部以南今、明雖因陽光露臉，仍有23~26度的高溫，但低溫僅13~15度，日夜溫差大；台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，有些地方白天有溫暖陽光，民眾就穿著單薄衣物出門，結果溫度在太陽下山後驟降，導致傍晚返家時受寒；他提醒，在前一波沒那麼冷的低溫時，門診就增加3成高血壓患者，面對此波強烈低溫，民眾白天外出務必攜帶好穿脫的預寒衣物。

據衛福部國健署資料，舒張壓和收縮壓大於140、90毫米汞柱即為高血壓，血壓若再服藥後仍超過160、100，代表已無法靠藥物控制，應儘早就醫。王宗道強調，面對低溫，高血壓患者務必特別注意，起床空腹、夜晚睡前應規律量血壓，第一次量完、靜待1分鐘後，再量一次「取平均值」。

不少高血壓患者有晨運習慣，出門前要先量血壓和服藥，若血壓不穩則不建議出門。黃國晉補充，一旦運動時出現胸悶、喘不過氣，應立即停止並儘速就醫，否則恐出現心肌梗塞、中風等危機。

(中時)