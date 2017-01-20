學測國文好潮 一把青瑯琊榜寶可夢入題
大學學測今天首日考試，第一科考國文，試題結合生活時事，包括電視劇「一把青」、「瑯琊榜」 、遊戲「寶可夢」等都入題。
協助審題的高中教師表示，國文試題文言文試題比率約52%，和白話文比率相近，閱讀文本取材多元，教材選文比率約38%，其他閱讀本文以文學為主，延續跨領域取材特色，包括現代文學作家洛夫、蓉子、梁實秋、張愛玲、白先勇等人的作品。
試題取向反映命題教授也注意流行文化，審題高中教師表示，近來熱門話題「暗戀桃花源」、「一把青」、「瑯琊榜」等都融入考題，還有許多網路用語，如用「天兵」、「天菜」、「囧」、「粉絲」、「寶可夢」等來分析新興的語言現象。
審題高中教師也指出，今年閱讀篇章增為4組，比往年略微增加，其中有兩篇是現代語文資訊的非文學文章，符合一般人的生活閱讀習慣；總試題文字量超過7500字，閱讀負擔雖然比往年重，但文字平易、不難懂，只要考生日常培養閱讀習慣，加上分析比較能力，應能輕鬆作答，整體國文試題難度屬於「中間偏易」。1060120
(中央社)
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