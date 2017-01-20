搶超商店長存款 犯嫌與共犯遭收押

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北巿李姓男子昨天涉嫌尾隨一名超商店長，趁店長赴銀行存錢時搶劫。警方循線逮捕李男及騎車送李男到銀行埋伏的洪姓友人，北檢經漏夜複訊，今天清晨將李、洪聲請羈押禁見獲准。

台北市南京東路的台灣銀行外昨天下午發生搶案，一名超商店長帶著新台幣70萬元準備到台銀存錢時，李姓男子上前搶錢，店長跑到銀行內喊搶劫，保全把李男壓制並報警處理。

台北市警局松山分局調查，這間超商定期會將當天營業額存入台銀中崙分行，20歲的李姓男子早就鎖定。

李男昨天下午3時左右眼見超商店長帶著裝滿70萬元現金包準備前往台銀存錢，他見機不可失，以辣椒水攻擊店長後，欲搶走裝錢包包，店長一路往銀行方向跑去並大喊「搶劫」，保全聽到後立即上前制止李男。

李男向警方供稱，自己因為缺錢繳機車貸款，才會搶劫。1060120

(中央社)