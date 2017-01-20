新型瓦斯桶好輕盈！女性都能輕鬆扛回家
女人也能扛瓦斯！旺來瓦斯今天（20日）捐贈1000桶瓦斯給單親及弱勢家庭，由台中市社會局長呂建德代表捐贈，捐贈儀式中引人注目的是，10公斤裝瓦斯桶只有5.5公斤重，比起以往12.5公斤重鋼桶，少一半重量，立委盧秀燕、市議員賴佳微、張芬郁及張雅旻等人一肩就能扛起瓦斯，其中，賴佳微肩上扛1桶，手裡還輕鬆提1桶，家庭主婦不必擔心外人送瓦斯到家，自己就能提著返家。
呂建德表示，1000桶瓦斯將分贈台中地區的單親及弱勢家庭，讓受贈家庭感受宣中送炭的溫暖。
「不重！扛起來很輕鬆！」張雅旻雖然忙著選民服務，對每桶瓦斯的行情很了解，「叫瓦斯」也是她份內的事，她說，瓦斯是生活中不可或缺的燃料之一，愛心瓦斯為弱勢民眾寒冬送暖。
新型複合式材料瓦斯桶減輕重量，讓瓦斯宅配不再是男性專屬的工作，也能創造婦女就業機會，旺來瓦斯總經理陳芸茜強調加強安全裝置，增添便利性，而以10公斤重的瓦斯，以現代人使用的頻率來算，大約可以使用1個月。
「還有未接好管線不會送氣的防呆機制！」陳芸茜表示，從德國進口的複合式玻璃纖維材質的新型瓦斯桶，接管方便容易，如果手勁不足，未接好管線，瓦斯並不會啟動送氣裝置，避免瓦斯氣體外洩，造成瓦斯中毒，外觀還可以監測出瓦斯存量，不會如鋼桶不知瓦斯快用完。
市府法制局主任消保官康馨壬也特別到場為捐贈的瓦斯品質把關，要求一定要品質安全的瓦斯才能送到弱勢民眾家中。
(中時)
關鍵字：瓦斯桶
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