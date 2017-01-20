高齡92歲 美前總統卡特將出席就職典禮

高齡92歲的美國前總統卡特，確認會出席今天的川普就職典禮。（圖/美聯社）

今年已高齡92歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter），被人目擊搭乘前往華盛頓特區（Washington D.C）的達美航空（Delta Air Lines）飛機上，老當益壯的他，將親自出席20日新總統川普（Donald Trump）的就職典禮。目前除因病入院診療的老布希（George H.W. Bush）外，包含柯林頓（Bill Clinton）、希拉蕊（Hillary Clinton）、小布希（George W. Bush）和蘿拉（Laura Bush）夫婦都會出席新總統重要典禮。外界都好奇，身為民主黨卸任總統的卡特，在現場將會有怎樣的互動。

據美國國會山報（The Hill）報導，現年已高齡92歲的前總統卡特，被人目擊他搭乘昨日在飛往華府的達美航空班機上，將親自前往並出席川普的就職典禮。身體依然硬朗的卡特，在卸下總統職務後，仍不斷透過其基金會對外演說，身為民主黨資深黨員的他，雖然在去年大選中選擇支持希拉蕊，但卡特仍直言道，無論她或川普，都不是最佳或最受歡迎的選擇。卡特並非歷屆美國總統中出名的人物，但他任內與中華民國（台灣）斷交，卻讓他至今仍被台灣牢牢「記住」。

推特上有人目擊卡特搭乘從亞特蘭大出發，前往華府的達美航班。（圖/Greg Bluestein推特）

目前在世的現任與卸任美國總統們：（由左至右）老布希、歐巴馬、小布希、柯林頓和卡特。（圖/美聯社）

吉米·卡特，出生於1924年的喬治亞州，1943年進入美國海軍官校就讀，開啟他11年的海軍生涯，退伍前官拜上尉軍銜。退伍後返回老家經商和重整農場，1970年投入喬治亞州州長選舉並成功當選，州長任期內大刀闊斧的改革讓他累積不少名聲，4年任滿後投入總統大選中，並擊敗對手現任總統福特（Gerald Ford），成為美國第39任總統。總統任期內面對越戰、三哩島核事故和中東多起危機，卻讓他疲於奔命。更於於1978年12月16日未經參眾兩院同意，逕行宣布自翌年元旦起與我國斷交，讓台美關係一度面臨危機。

美國前總統卡特（圖右）與前第一夫人羅莎琳（圖左）。（圖/美聯社）

1999年受邀訪台的卡特，對自己當時決定與台斷交的決定，仍堅持其主張。（圖/姜永年攝)

卡特前總統曾於1999年受邀訪台演講，在演說中他依然認為，當初與台斷交乃必要之事，他沒有做錯、更無須對此道歉。然而，目前在世的卸任美國總統中，僅老布希與夫人芭芭拉（Barbara Bush）因身體不適而婉拒出席，其他如柯林頓夫婦和小布希夫婦都會和卡特一同，參與這個美國的國家盛典。

(中時電子報)