鄭明典統計寒流 最早11月來最晚3月

天氣冷颼颼，中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書貼出「冬季寒流統計」，有史以來第一波寒流最早抵達日期是1979年11月19日，第一波寒流最晚抵達日期是1988年3月7日。

根據中央氣象局的歸類，在氣象預報時，如果預測冷氣團會使台北日最低溫降到12度到14度之間時，就說是受「大陸冷氣團」影響；如果預測會降到12度或以下時，就說受「強烈大陸冷氣團」影響；如果最低溫不會降到14度，就只說受「東北季風增強」的影響了。

至於氣溫要下降多少度才算寒流呢？通常在氣象預報時，當預測台北的最低溫會降到10度或以下，就稱為寒流。

鄭明典上午在臉書貼出「冬季寒流統計」。他說，冬季指12月、1月、2月，以開始的年份為代表。 每年都有寒流，但是有兩年寒流發生在3月之後，不算冬季內。

根據鄭明典提供的資料，第一波寒流平均抵達日期是1月1日，但標準差會有21.75天，也就是寒流抵達正常範圍多落在12月10日到1月23日之間。

根據統計資料，第一波寒流最早抵達日期是1979年11月19日，第一波寒流最晚抵達日期是1988年3月7日。

另外，1962年寒流（低於10度）有41天；不過，1987年和2000年並未出寒流（低於10度）；統計1981年到2010年的寒流平均天數是6.4天。1060120

(中央社)