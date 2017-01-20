男性福音 MRI能免去攝護腺切片檢查
研究人員今天表示，1/4可能患有攝護腺癌的男性能在核磁共振造影（MRI）的幫助下，避免侵入性且具有潛在危險的切片檢查。
研究人員發表於「刺胳針」（Lancet）醫學期刊的詳細報告指出，磁振造影也能將攝護腺癌的過度診斷人數減少5%。
專家對研究報告表示，這項全新檢查方法可能徹底顛覆醫界傳統。
就攝護腺癌來說，「過度診斷」可能會檢測出狀況相當輕微，對男性一生並不會造成任何傷害的癌症。
倫敦大學學院（University College London）醫學院外科醫師、報告主要執筆人阿邁德（Hashim Ahmed）提到：「有具侵略性，也有無害的攝護腺癌。」
一般來說，男性出現特定症狀，或是攝護腺特異抗原（PSA）測試顯示血液內蛋白質過多時，都會接受攝護腺切片檢查。
光是在歐洲，每年就有100多萬人接受攝護腺切片檢查。
檢查過程中，醫生會使用探針從肛門與陰囊間的小切口取出組織樣本，可能導致流血、疼痛，以及嚴重感染。不過，由於探針「看不見」攝護腺確切的模樣，因此有可能不小心錯過具有癌細胞的區域。
阿邁德說：「我們目前的切片檢查可能不準確，因為組織樣本是隨機抽取而來的，可能錯過攝護腺上的侵略性腫瘤。」（譯者：中央社周莉芳）1060120
(中央社)
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