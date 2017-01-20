陸GDP成長率創新低 學者：還會下修

我要評比

中國大陸官方今天公布2016年全年國內生產毛額（GDP）年增率為6.7%，是26年來新低。學者預估，為顧及經濟「保增長」和「防風險」，今年GDP年增率還要下修，可能至6.5%。

同濟大學財經研究所所長石建勛向中央社表示，經濟成長率6.7%，反映去年初提出刺激經濟成長措施，但為了防範風險又在下半年「擠泡沫」，一來一往後所得的全年經濟成長數據。

儘管6.7%的數據在全世界中屬於前列，但石建勛表示，大陸也為了達到這樣的成長率付出代價，包括去年初官方放寬房地產買賣及加大基礎建設等刺激政策。

石建勛認為，大陸2017年經濟的挑戰在於，如何運用財政及貨幣政策「保經濟成長」，但又以去庫存、去產能、去槓桿等政策達到「防經濟風險」和「調產業結構」的目的，相關政策的力度必須拿捏。

此外，美國新任總統川普上台後，中美貿易的不確定性也增加。

石建勛綜合評估，2017年經濟成長率將下修為6.5%。

根據大陸國家統計局今天公布的數據，大陸民間固定資產投資增速2016年歷經「斷崖式下滑」，從年初的10.0%到最低時僅2.1%，2016全年年增僅3.2%。

外界認為，在經濟成長率下滑的情況下，如何提高企業投資經營及獲利能力更形關鍵。

石建勛表示，提升民間投資是帶動經濟成長的重中之重，已引起高層關注。今年3月大陸全國兩會（全國人大、全國政協）期間，可能會公布一些針對民間企業減免稅費或其他優化經營環境的措施。

至於持續進行中的國企改革和擴大開放吸引外資政策，石建勛說，這些是長期政策，難以在2017年顯出效果。

大陸國家統計局今天公布，大陸2016年第4季GDP較2015年同期成長6.8%，2016前3季則為6.7%。2016年GDP為人民幣74兆4127億元，首次突破70兆元大關。1060120

(中央社)