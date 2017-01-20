川普就任前 紐約客及藝人示威抗議

川普明天就任美國總統，多位知名藝人及成千上萬紐約客今晚走上街頭，以最直接行動抗議川普就任。紐約市長白思豪告訴群眾現在是行動時候，要讓新政府聽到紐約客聲音。

在低民調支持下，美正副總統當選人川普（DonaldTrump）/彭斯（Mike Pence）明天將在華府國會山莊宣誓就職。全美各地紛紛傳出抗議示威行動，川普的故鄉紐約，更是不落人後。

晚上6時以後，抗議群眾捨第五大道川普大樓，人潮逐漸往哥倫布圓環（Columbus Circle）附近、中央公園旁的川普國際大飯店（Trump International Hotel & Tower）前集合，愈晚人群愈多，大批警力高規格維安。

為防衝突，警方刻意封鎖飯店前街道、並擴大封鎖線，還動用大批警車、摩托車、清潔卡車堵住主要出口，以免衝撞事件發生，並把群眾限縮在一定範圍內。

群眾不分男女老少、各族裔皆有，有坐輪椅者、有柱柺杖者、更有不少娃娃車，而抗議標語更是五花八門，無奇不有，包括「大便總統」、「俄國選出的假總統」、「紐約人要愛不要恨」、「明天就職日就是民主之死日」、「向川普說不」、「川普不是我們的總統」、「停止川普的法西斯主義者」等。

今年將競選連任的白思豪（Bill de Blasio）也來到群眾中，高聲力挺民眾。他說，「今晚成千上萬民眾聚在一起，建立我們深信的國家，現在是我們一起行動的時候！」

還有人把一尊川普說話的機器人放置在川普大飯店前人行道，仿效川普的威脅及吹牛口吻，相當醜化，吸引不少路人佇足旁觀。

另外，影藝界多人現身力挺抗議活動，包括金獎影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、老牌女歌手雪兒（Cher）、年輕女星雪琳伍德莉（Shailene Woodley）、「暗黑冠軍路」的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等，可謂星光閃閃。

警方估計抗議群眾約有2萬人，除了支持或反對川普人士相互叫囂零星事件外，沒有發生重大衝突。不過造勢抗議活動導致周邊交通完全打結，動彈不得，引來不少民怨，甚至有人批評市長帶頭亂搞，大賺政治資本，卻影響市民返家之路。1060120

(中央社)