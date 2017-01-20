年金改革共體時艱 郝龍斌籲總統薪水減半

年金改革在即，表態參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，蔡政府如果在經濟上不拿出好的方式，這些都是徒勞無功的，他呼籲總統和五院院長共體時艱，薪水減半。

郝龍斌上午出席「你說我聽」青年座談會，國民黨籍立委曾銘宗、王育敏、蔣萬安等人出席與青年對談。

對於年金改革，郝龍斌會後受訪時指出，蔡政府到現在始終沒搞清楚問題本質在經濟，蔡政府改革這、改革那，如果經濟上拿不出好的方式，把餅做大，這些都是徒勞無功的，只會增加不同團體的對抗。

郝龍斌說，希望民進黨苦民所苦，呼籲總統和五院院長、部會首長，共體時艱，薪水減半。

郝龍斌和同樣表態參選黨主席的前副總統吳敦義昨天都到軍公教靜坐絕食抗議現場探望，郝龍斌說，年金改革有必要，但沒有適度溝通，不尊重軍公教過去為國家犧牲奉獻，這是軍公教最不能忍受的事情。

郝龍斌致詞時指出，國民黨發展要打破同溫層、走出舒適圈，國民黨的未來是年輕人，要讓年輕人有機會歷練成長、接班，成立影子內閣給年輕人平台。

他也談到，民進黨一再強調「天然獨」是不正確的，應該是「天然台」，因為大部分年輕人不是支持台獨，而是維持現狀，希望兩岸和平發展，認同台灣本土，也認同中華民國。1060120

(中央社)