五木寬三度來台開唱 點名翁立友擔嘉賓

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日本演歌手五木寬2月27日、28日將在台舉行兩場演唱會，他點名翁立友擔任嘉賓，日前五木寬在日本巡迴演出，特別以中文「恭喜發財」向台灣粉絲拜早年。

2017年開春，五木寬第三度訪台開唱，他在日本歌壇叱吒長達半個世紀之久，出版單曲、專輯超過百張以上，在台灣擁有廣大的粉絲，不少知名歌手鳳飛飛、余天、劉文正等，都曾將五木寬的日文金曲，翻唱成國語經典名作。

目前正在日本巡演的五木寬，也特別以中文「恭喜發財」向台灣觀眾拜早年。

五木寬這次準備自製的100個紅包要送給台灣粉絲，他笑說，「祝福大家開心，也為自己討喜氣，很榮幸能第三度來台，有著回到家鄉的期待，這裡是我的第二故鄉」。

五木寬也宣布，台灣個唱將首度邀請嘉賓金曲歌王翁立友，翁立友說，「很榮幸，五木寬是我的日文歌唱啟蒙老師，能參加這次偶像盛會，讓我興奮得失眠好幾天」。

五木寬2月27日、28日將在台北國際會議中心演出。1060120

(中央社)