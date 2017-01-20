國是會議前夕 林萬億赴立院溝通年金案

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行政院政務委員林萬億今天到民主進步黨立法院黨團年金改革專案小組溝通年金改革方案，民進黨團年金改革專案小組召集人段宜康說，方案得到黨團支持，就會用堅定腳步往前推動。

年金改革國是會議前夕，林萬億上午前往民進黨團政策小組溝通國是會議相關事宜，段宜康表示，年金改革須兼顧改革呼聲，早期退休領較少的軍公教、年紀較大前輩，須照顧基本生活所需，還要兼顧年金制度可長可久、不要一下子造成太大衝擊，引起社會不安。

他說，無法照顧各方都滿意狀況下，經長時間討論，方案提出前又面對一波又一波抗爭，還有人絕食，面對這樣艱辛的歷史任務，會盡力找到最好方案。1060120

(中央社)