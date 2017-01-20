春安首日 警洗車場查毒轟趴逮獲17富毒蟲
烏日分局春安首日拂曉出擊，即在烏日區五光路某民汽車美容場，破獲毒品轟趴案，現場逮獲17名男女，現場有大批K他命及毒咖啡毒品，犯嫌年紀輕輕卻都以雙B高級轎車代步出入，吸食毒品慶生紛紛進了警察局，毒品真是害人不淺。
烏日分局本次執行搜索，當場查獲15男2女正在施用k他命及毒咖啡，並起獲k他命6大包(計338.48公克)及新興毒品咖啡40包(287.66公克)等大批證物，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。
烏日分局日前接獲線報，在台中市烏日區五光路某巷弄內汽車美容場平日出入複雜，顯有吸食毒品跡象，經觀察監控後向臺中地方法院申請搜索票於106年1月20日凌晨前往該處查緝，員警剛到門外就聞到飄來陣陣K他命味道，見時機成熟立即破門而入，起獲k他命6大包(計338.48公克)及新興毒品咖啡40包(287.66公克)等大批證物，並將現場相關人等移送偵辦。
警方調查發現，現場查獲之犯嫌年齡均約22-25歲，卻都以雙B名車代步，有富裕的經濟卻不學好，讓辦案人員不禁搖頭，現場桌上還有生日蛋糕及金飾紀念品，疑似是以慶生名義聚會，實際卻要開毒轟歡樂，當深夜嗨到最高點之際！沒想到警方拂曉出擊，紛紛進了警察局。
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(中時)
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