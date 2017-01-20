健保卡掉了免驚 透過APP「1小時可入手」
「完了，健保卡掉了，重辦感覺麻煩死了！」別擔心，現健保卡遺失或毀損，可透過線上申請補發，1小時就可重新入手。健保署今宣布，擴充APP「全民健保行動快易通」功能，民眾可透過「行動櫃檯」申請補發健保卡，除了原先的郵寄，現也可選現場領卡，只要線上完成繳費，便能選擇自己方便時間、前往健保署據點領卡，「申請到領卡僅要1小時」。
健保署承保組科長吳昕解釋該項新功能，民眾只要在線上繳交工本費200元，便能依自己方便的時間，攜帶身分證明文件保全台29處健保署據點領卡，相較以往要等候郵寄、或現場等作業人員製卡，該新功能又省時又便利。
健保署指出，健保快易通APP另有一項新增功能，就是對於公所投保對象，可線上申請加保、轉出、停保或復保，外傭雇主也可透過APP查詢，繳納健保費、設定電子繳款單功能，以雇主本人活期帳戶或信用卡線上繳費。
(中時)
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