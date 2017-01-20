救11年婚姻用大招？妮可基嫚爆懷第三胎
奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)與鄉村歌手齊斯厄本再婚，兩人至今情牽11年，雖然過去出席活動時互動親密，但這段婚姻一直不受外界看好，而去年9月，妮可基嫚婚姻爆出「走到僵局」，又日前夫妻倆在紅毯上當眾起口角，怒目相對，讓人擔心，如今卻爆出，年近半百的她，使出「孩子」這絕招，被爆懷上了第三胎。
據《OK！》雜誌報導，飽受婚變傳聞所苦的妮可基嫚，被友人爆料近來氣色好極了，一改之前夫妻不合時的愁雲慘霧，「她在一個私人跨年派對上，跳上台跟老公一同表演，整個人容光煥發，人也變得情緒化，身旁朋友都說她懷孕了」，相傳，妮可基嫚夫妻倆接連失去自己的父親，心情備受打擊，也因此常吵架，壞了感情，最後決定生個小孩來彌補裂痕。
事實上，完美影后從不服老，妮可基嫚多次表達想生第三胎的心願，透露希望家裡能一直有小嬰兒，表示羨慕姊姊、祖母都生了許多小孩，甚至考慮過領養，即便家裡兩千金一個想要弟妹一個不想，但媽媽妮可卻斬釘截鐵表示不會抗拒這件事，因為當媽的吸引力太大，然媒體《Gossip Cop》報導卻指出，雖然妮可基嫚懷孕的消息滿天飛，但夫妻倆其實還沒造人成功。
(中時電子報)
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