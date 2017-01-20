教唆15歲小女友販毒 毒販辯稱：沒交易成功
20歲沈姓男子與15歲王姓小女友一起販毒，利用臉書與毒蟲聯繫，販毒對象不乏是在學學生及青少年，沈嫌上月騎機車載女友販毒時，因安全帽未扣遭逮，查扣20包毒咖啡包，警方今（20日）再約談4名青少年，都指向毒品是由沈嫌提供，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
警方調查，沈嫌有毒品前科，利用通訊軟體向上游訂購20包毒咖啡包，再以每包300元價格販售，沈嫌擔心警方查緝，雙方都以臉書溝通，交易內容一概不提，僅相約面交地點。
沈嫌坦承販毒辯稱還沒交易成功，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦，正擴大追查上游毒品來源。
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(中時)
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