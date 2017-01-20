傳詹啟賢選黨魁 郝龍斌：多人選是好事

我要評比

已請辭的中國國民黨副主席詹啟賢傳出下週將宣布參選國民黨主席，表態參選的國民黨副主席郝龍斌今天表示，詹啟賢是黨內人才，多人參選是好現象，真正呈現國民黨是民主政黨。

郝龍斌上午受訪說，詹啟賢理念清楚、行政能力強，如果決定參選，一定會清楚說明參選動機和目的。

郝龍斌說，多人參選是好現象，透過理念路線之爭，爭取支持者認同。

如何評估對自己選情的影響？他說，現在有這麼多同志參選，很難評估選情，只能全力爭取所有人支持，盡量說明清楚理念和對國民黨願景。1060120

(中央社)