Four Loko水果酒喝完會失身 高市刑大查獲進口

高市刑大在鳳山1家貿易商查獲進口100瓶檸檬、草莓等多種口味的Four Loko水果酒。(劉宥廷翻攝)

近來一款爆紅的美國Four Loko水果酒，因內含第2級毒品迷姦水GHB成分，喝下不到20分鐘就失去意識，常被稱為「失身酒」。(劉宥廷翻攝)

近來一款爆紅的美國Four Loko水果酒，因內含第2級毒品迷姦水GHB成分，喝下不到20分鐘就失去意識，常被稱為「失身酒」，高市刑大日前在鳳山1家貿易商查獲進口100瓶檸檬、草莓等多種口味的Four Loko水果酒，但業者供稱不知內含毒品成分，訊後仍依毒品罪送辦。

喝下Four Loko水果酒會發生視、聽幻覺，服用後10至20分鐘會產生作用，快速失去意識，若被意圖不軌人士使用，恐影響治安及女性安危，今年1月均有警方在嘉義、台南查獲，足以見得該批水果酒已流竄全台。

高市刑大偵6隊16分隊獲報，鳳山1家貿易商疑有進口「失身酒」，19日會同市府財政局人員至該公司搜索，當場查扣Four Loko水果酒100瓶，並帶回蔡姓負責人及宋姓員工配合調查，不過負責人及員工均稱「不清楚該批水果酒含有毒品成分」，警仍將全案依法移送檢方偵辦。

據悉，這類水果酒在美被稱為約會強暴藥丸，因飲用後會讓人暫時性失憶，甚至昏迷或死亡，過去也曾在幾個州被禁售；警方呼籲夜店、酒商或貿易商如有進口Four Loko水果酒，請勿再販售，並應主動向警察機關報繳，以免觸犯毒品危害防制條例。

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(中時)