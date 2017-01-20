圖輯》大學學測今登場 冷氣團來襲全副武裝

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我要評比

大學學測20日進行第一天的測驗，第一堂考試的鐘聲響起，坐定考場的考生，情嚴肅的準備考試。（鄭任南攝）

在寒流來襲之下，考生都準備了各式的禦寒措施，在考前的最後一點時間準備考試。（鄭任南攝）

在寒流來襲之下，考生都準備了各式的禦寒措施，在考前的最後一點時間準備考試。（鄭任南攝）

雖然在寒流來襲之下，還是有年輕人不怕寒冷，穿著清涼出現在考場。（鄭任南攝）

雖然在寒流來襲之下，還是有考生不怕寒冷，穿著清涼在考場準備應試。（鄭任南攝）

北市成功高中考場教室外備考考生頭上掛著的粽子，恰巧符合了考生包中的心理。（鄭任南攝）

在寒流來襲之下，除了考生之外，陪考的親屬也都準備好了禦寒的衣物，在考場外耐心的等候。（鄭任南攝）

在寒流來襲之下，除了考生之外，陪考的親屬也都準備好了禦寒的衣物，在考場外耐心的等候。（鄭任南攝）

大學學測20日舉行，考場走廊上一邊兩位同學專心讀書做最後衝刺的同時，另一邊兩位同學卻忙著吃早餐以補充體力。（季志翔攝）

大學學測今天登場，全國有12萬8759名考生報考，受大陸冷氣團影響，考生戴口罩、手套、圍巾進入考場應試。第一科考國文。考生認為，今年選擇題白話文比重比較重，文章也偏長，考驗學生閱讀能力。

(中時)