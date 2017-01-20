百分百國產自製 金門純麥酒新品上市

金門純麥酒是國內首支百分百國產自製純麥酒。（洪安怡攝）

由金門酒廠和金門縣農會合作，首度推出以純小麥為原料的「金門純麥酒」，採固態釀造而成，是百分之百國產自製中式白酒，由於種植份量較少，每年僅生產150萬公升，這次搶在農曆春節之前推出，可望為過年送禮增添新選擇。

從日據時期開始，台中大雅地區就開始種植小麥，但隨著業者從國外大量進口小麥，種植面積逐漸縮減，直到1995年停止耕種，但1997年政府為照顧農民，以契作保價收購小麥給金門酒廠釀酒，讓小麥恢復種植，大雅區也成為全台少數生產小麥的地區，更培育出本土抗病蟲害豐盛的硬質小麥。

受惠於小麥保價收購政策，金門酒廠成立，研發出金門高粱酒，並由此建構完善的產業供應鏈，這此酒廠和農會合作，首度推出台灣第一支「金門純麥酒」，原料由大雅區的小麥種子轉種植於金門，農會收購乾燥後製麴及釀製而成。

金門酒廠董事長黃景舜說，金門小麥年產量僅500萬公斤，只能釀造出150萬公升的金門純麥酒，和威士忌酒不同，採固態釀造而成，沒有泡製在橡木桶內，所以是原汁原鄉原味，酒體純淨，入口清爽又帶有糧香。

該款酒研發數年，由金門酒廠內35位品酒師品嘗，獲得半數以上同意才上市，目前已於全國農會超市販售，農委會主委曹啟鴻說，未來也會考慮請輔導處規劃經費，讓麥酒透過動畫等方法宣傳，讓農產品起飛。

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(中時)