川普上任前夕 日本內閣批准TPP

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日本共同社報導，日本政府20日在內閣會議上決定批准跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。

美國新任總統川普即將入主白宮，曾宣布上任第一天「要退出TPP」，令日本首相安倍晉三相當憂慮；此前已有日媒報導稱，安倍的基本態度是為督促參加國儘快在國內通過，等著川普改變主意。

上個月27日，安倍與美國總統歐巴馬一同前往珍珠港弔唁死難者，兩人在夏威夷檀香山市舉行會晤，安倍當時就跨太平洋夥伴關係協定表示，「打算堅定地推動美國新政權（批准）」。對此，歐巴馬回應稱，「將促進對TPP的理解，今後也會繼續努力推進」。

(旺報)