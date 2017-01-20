川普就職前夕 好萊塢A咖集聚紐約抗議
美國總統當選人川普就職前夕，「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等好萊塢A咖與數千名示威民眾，今晚在紐約川普國際飯店大樓附近抗議川普就職。
法新社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert de Niro）和亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、奧斯卡金像獎導演麥可摩爾（Michael Moore）和歌手雪兒（Cher）等人，在川普國際飯店大樓（Trump International Hotel）附近的中央公園南街（Central Park South）集會。
哥倫布圓環（Columbus Circle）和這棟五星級飯店外的中央公園西街（Central Park West）聚集數千人。
在川普家鄉抗議的民眾高舉寫著「天天打倒川普」與「正義和公民權利屬於所有人」的紙牌。去年代表民主黨出戰總統選舉的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在紐約搶下多數選票。
根據路透社在臉書的直播影片，在美國綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）模仿惡搞川普的亞歷鮑德溫上台，向抗議民眾喊話：「我們會繼續反抗100天，對不對？」民眾大聲回應：「對！」
麥可摩爾提到希拉蕊普選票贏過川普時說：「他沒有獲得人民支持來治國。」他說：「我們才是大多數，不要放棄，我不會放棄。」
民主黨籍紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說：「川普總是喜歡說他有所行動，現在就是我們有所行動的時候，就從今晚開始，全國各地今晚、明天和未來的日子都動起來。」
他提倡全民健保、對抗氣候變遷及擁護即將卸任的歐巴馬政府爭取來的權利。他還說：「看看今晚聚集在這裡的數千人，這只是個開始而已。」（譯者：中央社陳昱婷）1060120
(中央社)
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